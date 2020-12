Belluno, rischio valanghe elevato, la Regione al Prefetto: vietare la circolazione in tutta la provincia

VENEZIA «Per domani, domenica, l'Arpav segnala rischio valanghe elevato. Mai così dal 1996 anno in cui è nata l'Arpav. Per oggi e domani è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Per cui diciamo a tutti: non muovetevi da casa. Abbiamo dato indicazioni al Prefetto di Belluno di interdire la circolazione in tutta la provincia è perchè la situazione è particolarmente critica. I sindaci sono molto preoccupati perchè continuano a vedere gente che arriva in macchina». Lo ha detto oggi l'assessore alla Protezione Civile della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin annunciando una nuova riunione dell'Unità di Crisi della Protezione civile oggi alle 15.

Ultimo aggiornamento: 14:24

