Tutti in fuga da Belluno. I residenti aumentano a Trento e Bolzano

BELLUNO - Tra il 2011 e il 2017 nelle zone montane del Triveneto si sono evidenziate due dinamiche demografiche opposte: se le province di Trento e Bolzano hanno registrato un aumento dei residenti (+3,7 punti percentuali) quelle venete hanno subito una flessione. L'ennesimo allarme questa volta emerge da uno studio comparato che mette in relazione quello che succede da un lato e dall'altro del confine. È la prova che nulla sta cambiando rispetto a un trend che ha origini lontanissime. Facendo un passo indietro e considerando il periodo compreso tra il 1971 e il 2017 si scopre che la montagna bellunese è stata la zona in cui la diminuzione ha avuto proporzioni più rilevanti: -11mila abitanti (cinque per cento), negli stessi anni, per citare un esempio, la montagna veronese è addirittura aumentata dell'otto per cento.