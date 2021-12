Radio Club 103, 45 anni in onda, tra informazione e tanta musica. E Barbara è felice

VALLE DI CADORE - Radio Club 103 con le sue colonne portanti, Barbara Paolazzi e Andrea Chicca, i collaboratori e gli amici, ha festeggiato un traguardo ambito e raggiunto: 45 anni di attività. Sembra un soffio. Sono stati anni passati velocemente, anni che hanno accompagnato gli ascoltatori alla conoscenza dei fatti; pubblico fedele che continua a seguire con affetto ed attenzione le trasmissioni e soprattutto i notiziari. L'esordio risale al pomeriggio del 23 dicembre del 1976, sono quelli gli anni delle radio libere, la nascita dell'emittenza locale italiana; la voglia di provarci, di sperimentare contagia tanti, tantissimi ma pochi hanno saputo resistere così a lungo. E dopo 45 anni il 23 dicembre 2021 segna un altro importante traguardo, la radio si è regalata in questi giorni il nuovo sito la cui grafica si ispira alle Dolomiti (www.radioclub103.it). Radio Club 103 ha sempre lavorato sui fatti, sugli avvenimenti, raccontando persone e battaglie affrontate negli anni: come quella che ha permesso la riattivazione della tratta ferroviaria Ponte nelle Alpi Calalzo, chiusa nei primi anni '80 ed oggi ancora in servizio. L'emittente che ha sede in Cadore, a Valle, e copre la provincia di Belluno, più l'alta Carnia in provincia di Udine, si è concentrata negli ultimi anni sull'informazione grazie alla collaborazione di importanti firme del giornalismo bellunese con la conduzione in studio dei giornali radio con Andrea Chicca e Barbara Paolazzi e nuove trasmissioni con l'arrivo di voci giovani, in primis Natasha Tazzara e Luca de Michiel per lo sport. È da poco iniziata una rubrica Strategie e territorio che approfondisce tematiche economiche con, in studio, ospiti intervistati da Marco Genova; l'albergatore Gildo Trevisan con Renato Adreoletti, già direttore di Hotel Domani, cura una rubrica sul turismo: Futurismo.



LA DIRETTRICE

Grande la soddisfazione dei responsabili, «sono tappe che rinforzano l'entusiasmo -assicura Barbara- in questi giorni abbiamo avuto tantissime attestazioni di affetto e stima dagli ascoltatori ma anche dai rappresentanti delle istituzioni, un messaggio ce lo ha inviato anche il presidente Luca Zaia». Nessuna iniziativa particolare per la ricorrenza a causa del periodo, solo un incontro per un brindisi, a distanza garantita, e i saluti del sindaco di Valle Marianna Hofer. «Tanta soddisfazione anche per il contributo che abbiamo dato a sostegno delle battaglie del Cadore -Barbara ricorda quanto fatto per la ferrovia ma anche per il volo notturno, quanto al prossimo traguardo non si sbilancia - non ci siamo mai posti dei termini, quando c'è l'entusiasmo si va avanti pur tra le tante difficoltà delle emittenti acuite in questi ultimi anni della pandemia». Quanto ai festeggiamenti appuntamento per l'estate 2022 che porterà una festa dove saranno chiamati tutti: amici collaboratori, ascoltatori e chi vorrà festeggiare con la radio il traguardo raggiunto.