Paura per le strade di Valle di Cadore: uomo urla e minaccia i passanti armato di machete e accetta

VALLE DI CADORE (BELLUNO) - Paura in pieno centro a Valle di Cadore, nel Bellunese, nel pomeriggio di giovedì 27 luglio un uomo è stato visto girare per le strade brandendo un'accetta nella mano sinistra ed un machete nella mano destra. Alcuni passanti hanno anche ripreso in un video poi diffuso sui social l'uomo, che urlava e minacciava i passanti.

Quest'ultimi, allarmati, hanno chiesto soccorso, contattando i carabinieri, che, con protezioni antiproiettile, hanno bloccato e disarmato l'individuo tenendolo sotto tiro di pistola.