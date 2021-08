Alloggio popolare ma girava con auto di lusso e faceva la bella vita grazie al lavoro "segreto"

BELLUNO - Arrestato un uomo di 48 anni, il 30 luglio scorso, trovato in possesso di un grosso quantitativo di droga. L’uomo, di origini campane ma ormai da anni residente nella provincia alpina, è finito nel mirino degli investigatori in seguito ad una serie di riscontri investigativi che avevano trovato spunto dal monitoraggio della movida serale post-lock down. Da molti indicato come fornitore di ogni tipo di stupefacente, è stato posto sotto attenta osservazione dai carabinieri.



Il tenore di vita sicuramente sopra la media, nonostante abitasse presso un alloggio di edilizia popolare, le macchine di lusso a sua disposizione e non per ultimo un atteggiamento molto sicuro di sé in pubblico, hanno fatto capire che la strada intrapresa fosse quella giusta.

Giorni di pazienti appostamenti per studiare abitudini di vita e nella giornata del 30 luglio è scattato il blitz, anche con l’uso delle unità cinofile dei carabinieri. La paziente attesa degli investigatori è stata premiata con un ricco bottino: 1,9 kg di hashish;50 gr. di marjuana; 10 gr. di cocaina e tanto materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. L’arrestato, associato alla locale casa circondariale, dopo l’avvenuta convalida dell’arresto è stato ristretto presso il proprio domicilio.