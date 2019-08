di Olivia Bonetti

ARSIÈGermano Mariani, 75enne di Rivai, è morto in un bosco di Carbonera ieri sul Col Perer, a causa di uno choc anafilattico dopo le punture di alcone vespe. Inutili i soccorsi e le lunghe manovre rianimatorie praticate dai sanitari arrivati con ambulanza e elicottero. Ormai per Mariano era troppo tardi. La notizia della scomparsa dell’uomo, molto conosciuto a Arsiè per il suo impegno nel volontariato e nella politica, si è diffusa subito in paese ieri in serata. «Una persona buona, disponibile con tutti, che ti dava una mano, molto attivo e amato dalle persone del posto», dice commosso il sindaco Luca Strappazzon. Solo gli accertamenti successivi sulla salma, ancora a disposizione della Procura per le indagini, diranno di più sulla dinamica della tragedia.