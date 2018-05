di Damiano Tormen

BELLUNO Una rondine non fa primavera. Mai. Ma per la Provincia le rondini cominciano a essere più d'una. In attesa che la partita dell'autonomia prenda il volo (e in attesa del nuovo Governo), Palazzo Piloni dà avvio al nuovo organigramma degli uffici. E assume. Non è un fatto da poco per un ente che doveva finire nel tritacarne della spending review, operazione più di immagine che di fatto. Non è un fatto da poco neppure per il futuro dei servizi erogati.



I nuovi posti in Provincia cominciano a prendere forma. Ieri pomeriggio il consiglio ha deliberato le ultime variazioni al bilancio. E nelle pieghe dei numeri c'è ampio spazio per i dipendenti che verranno. Difatti, la delibera sposta 45.338 euro (riferiti al bilancio 2018) e 136.013 euro (riferiti ai bilanci 2019 e 2020) per nuove assunzioni di personale, a partire dal 1° settembre 2018. In particolare, Palazzo Piloni cerca un dirigente e uno specialista tecnico D1 per il coordinamento della gestione dei Fondi di confine (gli ex Odi-Brancher). L'altra variazione muove 39.671 euro (riferiti al bilancio 2018) e 119.013 euro annui (riferiti ai bilanci 2019 e 2020) per un dirigente del Settore Urbanistica e un istruttore amministrativo C1 per il Settore Patrimonio e Viabilità.



«Queste operazioni ci consentono di dare un po' di ossigeno alla dotazione personale - dice il presidente, Roberto Padrin -. E ci danno la possibilità di far partire il nuovo organigramma degli uffici. I primi bandi saranno pronti per la prossima settimana».



L'altra limatina al bilancio serve per piccoli grandi interventi nel campo dell'edilizia scolastica. In particolare, 200mila euro (divisi a metà tra il 2018 e il 2019) vengono impiegati per il noleggio di container destinati a diventare aule scolastiche. Serviranno ad accogliere gli studenti dell'Iti Segato di Belluno, durante i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, antinfortunistiche e di miglioramento sismico. Altri 46mila euro verranno trasferiti al Liceo Dal Piaz di Feltre per l'allestimento dell'aula di chimica.

