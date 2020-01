Papa Francesco annuncia: «Verrò per la beatificazione di Luciani»

Una promessa solenne. Sia perché a pronunciarla è stato Papa Francesco, sia per il contenuto: "Ci vediamo a Belluno per la beatificazione di Papa Luciani". A raccoglierla è stato il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin che questa mattina ha partecipato all'Udienza generale in Vaticano. Il numero uno di Palazzo Piloni era a Roma, assieme all'assessore Regionale Cristiano Corazzari e a una delegazione bellunese, per consegnare a Bergoglio un tronco sradicato dalla tempesta Vaia di ottobre 2018 diventato un calendario dell'Avvento. A scolpirlo, aprendo le 24 finestrelle, lo scultore Rudi De Candido con la collaborazione del calligrafo Floriano Cian e della pittrice Cosetta Olivier.



«È stata un'emozione grandissima poter incontrare Papa Francesco per portargli un regalo di rappresentanza della nostra terra - ha spiegato il presidente Roberto Padrin - La tempesta Vaia è stata un evento eccezionale, assolutamente disastroso. Ma da quella tragedia le nostre comunità si sono subito impegnate per la ricostruzione, e l'omaggio portato al Papa rappresenta proprio questo, un fortissimo segno di rinascita». Il calendario dell'Avvento è stato consegnato a margine dell'Udienza generale dal presidente Padrin, accompagnato dal consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, dall'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari e da una delegazione bellunese.



«Ho spiegato al Santo Padre il significato e la realizzazione dell'opera, e gli ho detto che lo aspettiamo a Belluno - prosegue Roberto Padrin -. Mi ha colpito la sua risposta: "Per la beatificazione di Papa Luciani". Non posso nascondere l'emozione per le sue parole, che ci aprono la speranza di poter ricevere il Papa tra le nostre montagne. Sarebbe una benedizione enorme per tutto il territorio e per tutti i bellunesi». Ultimo aggiornamento: 17:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA