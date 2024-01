BELLUNO - Tribunale virtuoso: a settembre 2023 sono ancora 1200 circa i processi penali che attendono sentenza (contro i quasi 2mila dell’anno precedente al 31 dicembre) e nel civile per fallimenti ed esecuzioni si è viaggiato con due procedimenti definiti al giorno. Soffre un po’ di più il civile con i contenziosi di una provincia litigiosa come il Bellunese che hanno visto un boom nell’anno appena trascorso, ma per fine anno il dato si pareggerà: sono infatti 2281 i fascicoli pendenti al 30 settembre, contro i 2049 di fine 2022. Il quadro che emerge brilla in Veneto segno che l’eredità che la presidente Antonella Coniglio (che è cessata dalla carica il 15 ottobre scorso) ha lasciato al suo successore è sicuramente ineccepibile: tanto l’arretrato definito, per chi la sostituirà il lavoro sarà sicuramente in discesa.

IL REPORT

Mentre si avvicina l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario (il 28 gennaio in Corte di Appello a Venezia) un quadro, è il sito del Ministero della Giustizia a dare una prima fotografia del 2023 nelle aule dei tribunali. Una fotografia seppur ancora parziale che arriva dal monitoraggio distrettuale della giustizia, ovvero un quadro di analisi della performance delle Corti di Appello e dei Tribunali di ciascuno dei 26 Distretti giudiziari, secondo precisi parametri. Si va dal “clearance” rate ovvero la misura utilizzata a livello europeo per monitorare, in ogni periodo di riferimento, la capacità dei sistemi giudiziari e dei singoli uffici di smaltire i procedimenti sopravvenuti, alla variazione delle pendenze complessive e alla misurazione del tempo da quanto sono fermi quei fascicoli. Belluno brilla tra le province del Veneto.

PENALE

Sono 1263 i processi penali in attesa di sentenza nel tribunale di Belluno al 30 settembre 2023. Erano 1896 al 31 dicembre del 2022. Certo i conti si faranno alla fine, ma è difficile pensare che questa variazione del -33,4% dell’arretrato che posiziona Belluno al terzo posto dopo Rovigo (-41%) e Padova (-36,1%) possa scostarsi di molto. Anche perché è un trend virtuoso in cui i giudici, seppur sotto organico, “macinano” processi con ritmi veramente importanti. Ricordiamo che già a gennaio 2023 i numeri mostravano che a Belluno diminuiva la pendenza complessiva (1.327 processi ancora da definire contro i 1.541 dell’anno precedente) a fronte di maggior sopravvenienza (2.917 iscrizioni nell’ultimo anno contro le 2.569 dell’anno prima).

CIVILE

Per le esecuzioni mobiliari e immobiliari, fallimenti e altri fascicoli di questa macro area siamo a 467 procedimenti definiti al 30 settembre 2023: quasi due al giorno. Per gli affari contenziosi al 30 settembre erano pendenti ancora 1540 processi (contro i 1290 al 31 dicembre 2022). Sommati alle cause di lavoro e ai casi di previdenza assistenza e volontaria giurisdizione si arriva al totale di 2281 fascicoli fermi nelle aule del Tribunale al 30 settembre, contro i 2049 dell’anno prima al 31 dicembre: un confronto che però non dice nulla, visto che i veri conti si potranno fare solo con i dati del 31 dicembre 2023. In ogni caso il trend è comune a tutti i tribunali e Belluno sicuramente non è fanalino di coda. Ma quello che conta è la durata media dei procedimenti civili che si è ridotta, ma per avere una sentenza ci vuole comunque una media di tre anni.