Un prestito agli studenti di ottica: la nuova offerta siglata da EssilorLuxottica con Intesa Sanpaolo

AGORDO (BELLUNO) - Un prestito a condizioni agevolate per finanziare i percorsi di studio offerti dalla scuola. È la nuova offerta nata dall'accordo fra EssilorLuxottica e Intesa Sanpaolo per gli studenti dell'Istituto di ricerca e di studi in ottica e optometria (Irsoo) di Vinci (Firenze), uno dei più prestigiosi del Paese.

L'accordo prevede una misura ad hoc ideata da Intesa che darà la possibilità agli studenti di Irsoo di fruire, «per merito», di un finanziamento con importo fino a 30 mila euro dedicato agli studenti iscritti a un percorso di formazione terziaria (Università, Politecnici, Its, Afam, Ssml e Alta formazione professionale) alla sola condizione di impegnarsi nella propria crescita formativa.

Il tasso di sottoscrizione per gli studenti è fisso e tutti gli interessi vengono versati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo creato dalla banca e destinato alle categorie con difficoltà di accesso al credito.