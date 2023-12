BELLUNO - È stato presentato ieri mattina a Palazzo Rosso il progetto “La via dei presepi”, nato dalla collaborazione fra amministrazione comunale, diocesi di Belluno-Feltre e consulta Ascom cittadina con l’obiettivo di far gustare lo spirito più autentico del Natale passeggiando tra le vie della città. «L’idea era nata già una decina di anni fa – ricorda il consigliere comunale Celeste Balcon – ma eravamo riusciti a far accettare solo l’installazione dell’albero di Natale. Ora l’attuale amministrazione ha accettato e ha condiviso l’intenzione di coinvolgere i commercianti che allestiranno il presepe nelle loro vetrine e mi fa piacere che abbia trovato tanta accoglienza e così entusiastica risposta, perché il presepe è il vero simbolo del Natale. E Belluno, città accogliente, rispetta bene l’immagine del presepe al cui centro c’è una famiglia».

L'iniziativa

L’iniziativa ha avuto successo perché è stata raccolta da più di una cinquantina di commercianti del centro. E tuttavia è ancora in forma sperimentale. L’ipotesi è di testarla e verificarne la bontà nel corso delle vacanze al via ora e di riproporla in forma più strutturata, magari anche con una cartina che indichi il percorso da una vetrina all’altra, per il natale del 2024. Ed infatti l’assessore al turismo Paolo Luciani conferma: «E’ una prova generale, un primo passo in vista dell’anno prossimo, quando quest’iniziativa potrebbe diventare un vero e proprio percorso per le vie della città, magari interessando anche gli spazi sfitti. Abbiamo lanciato con entusiasmo Via dei presepi che ha avuto buone risposte. E infatti saranno molti i commercianti che esporranno il presepe della natività che rende più vero il Natale. L’intenzione è di lanciare il messaggio di un Natale più vivo, tradizionale e più sereno».

Sulla stessa linea anche Angela De Min, ieri presente a Palazzo Rosso per rappresentare la locale Consulta Ascom di cui è presidente: «Abbiamo accolto tutti favorevolmente la proposta arrivata dall’amministrazione. E per noi è un modo che abbiamo ritenuto molto bello per dare un’identità a questa festa. Dal nostro punto di vista ci pare interessante sottolineare come le adesioni all’iniziativa siano arrivate non solo dagli associati Ascom, ma anche da coloro che soci non sono. Più in generale, questo momento ha anche stimolato la collaborazione fra i commercianti. Ed approviamo anche l’idea che in futuro la via dei presepi possa diventare un percorso itinerante. E se quest’anno è solo in via sperimentale, speriamo che nei prossimi anni possa conoscere un importante incremento».