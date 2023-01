Non solo Cortina, pienone sulle Dolomiti: Alleghe e Civetta fanno festa

Le Dolomiti sono prese d’assalto dai turisti in questo periodo di feste. Non solo Cortina, ma anche le altre località della montagna bellunese stanno registrando giornate da vero pienone. Le alte temperature ancora non preoccupano perché in quota il manto nevoso sulle piste tiene. Anzi, proprio il sole e il clima mite sono un richiamo per chi ama trascorrere il tempo libero all’aperto. Ecco, per esempio, la situazione ad Alleghe, nel comprensorio del Civetta

Video di Andrea Ciprian