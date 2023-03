SOSPIROLO - Il Parco, che l'aveva reclamata una trentina di anni fa, sottraendola alla pro loco Monti del Sole che l'aveva fatta decollare, cerca adesso nuovi gestori per l'area di Pian Falcina. Si tratta di un'area attrezzata che lo stesso Parco ha realizzato negli anni al posto delle vecchie strutture installate dall'associazionismo sospirolese. I termini per presentare la domanda scadono il 10 marzo. Per partecipare al bando è necessario effettuare un sopralluogo delle strutture che va preventivamente concordato con gli uffici dell'Ente Parco. Tutta la documentazione per partecipare alla gara è comunque pubblicata sul sito www.dolomitipark.it.

IL PROGETTO

Il soggetto gestore assumerà a proprio carico gli oneri gestionali e avrà diritto a gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le potenzialità dell'area e delle strutture dando attuazione ad un piano di gestione che dovrà essere presentato in sede di gara ed approvato dalla direzione dell'Ente Parco. Il nuovo gestore potrà-dovrà anche organizzare manifestazioni ed eventi che dovranno essere compatibili con le finalità del Parco. Quella da dare entro il 10 marzo è intanto una manifestazione di interesse.

ARRIVA UN RISTORANTE

«L'Ente Parco si legge in un comunicato con il quale si da notizia della gara - sta inoltre completando i lavori per realizzare un ristorante e integrare l'area sosta camper con 10 piazzole per le tende». Il Parco intende dare in concessione il servizio di gestione delle strutture e dell'area di Pian Falcina, all'imbocco della Valle del Mis, in comune di Sospirolo, appunto. Le strutture ricettive della Val Falcina risultano composte fa un'area di sosta per i camper con blocco servizi, un punto di ristoro e per la promozione delle attività didattiche, un'area pic-nic, un'area giochi, un'area per attività culturali all'aperto, tre unità abitative (bungalow), una struttura destinata ad alloggio del gestore o dei suoi collaboratori e ad ufficio e reception.

SERVIZIO CAMPERISTI

L'area di sosta dei camper consente la sosta breve per 12 camper ed è munita di pozzetto di scarico autopulente, di erogatore di acqua potabile, di impianto di illuminazione dell'area e di isola ecologica per la raccolta differenziata. E' dotata di un blocco servizi realizzato nella parte centrale dell'area. Alimentato da pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, in questo edificio sono presenti 6 locali doccia con altrettanti lavabi, 6 bagni di cui uno per disabili, due ripostigli, i locali tecnici e un locale nel quale è possibile collocare una lavanderia-stenditoio-stireria. Le tre unità abitative bimodulari, arredate, sono realizzate in legno e sono dotate di una zona pranzo- soggiorno, una camera da letto, un bagno e una veranda, con 4 posti letto per ciascun modulo, per un totale di 24 posti letto. Gli edifici sono dotati di pannelli solari per la produzione di acqua calda. L'area per attività didattiche è posizionata in una zona limitrofa a quella destinata ai camper. E' composta da una struttura di forma ottagonale con ampie vetrate e arredata. Sono in corso i lavori per la realizzazione di una struttura con copertura dello spazio di pertinenza del locale.

GLI SPAZI

Funge da punto ristoro, punto accoglienza e informativo e polo per la promozione delle attività didattiche, mentre nel prato di fronte trovano posto panche e tavoli all'aperto a supporto delle attività. Tutta questa porzione di area è servita di adeguato sistema di servizi igienici per i turisti, con 7 bagni, di cui uno per disabili, e sei lavabi. La zona pic-nic, posta tra Provinciale del Mis e le sponde del lago è dotata di tre punti fuoco multipli. L'area per attività culturali all'aperto è composta da un piccolo anfiteatro parzialmente riparato da una tensostruttura realizzata con copertura mobile e sostegni metallici. Completano l'insieme un'area falò e un gazebo belvedere. L'area a parcheggio è posta all'inizio dell'area e consente la sosta di circa 100 autovetture e di almeno due autobus: sarà gestita da un soggetto incaricato dall'Ente che ne curerà la gestione unitamente ai servizi igienici.