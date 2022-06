Esce per una passeggiata e non rientra: frenetiche ricerche di un escursionista sul Dolada Foto

PONTE NELLE ALPI (Bl) - Frenetiche ricerche di un 73enne di Ponte nelle Alpi (Belluno), uscito ieri, 31 maggio, verso le 11.30, a piedi dalla propria abitazione a Soccher, per una consueta camminata e non più rientrato. Le perlustrazioni si sono concentrate alle pendici del Dolada, in località Fortini. In azione il Soccorso alpino di Longarone e Alpago, con Centro mobile di coordinamento e un'unità cinofila, e i Vigili del fuoco.

Severino, che è alto 1.70 e di corporatura normale, al momento di uscire indossava una camicia a scacchi, pantaloni grigi e giacca blu. Indossava una bandana nocciola e aveva lo zaino con sé. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.