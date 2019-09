Adescava ragazzini sui social fingendosi una donna: sei anni al pedofilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANTA GIUSTINA - È caduto uno dei 9 capi d’accusa e la pena è scesa da 9 a 6 anni e mezzo. Confermata ieri la condanna per Bruno Minute, 27enne di Santa Giustina che era finito nei guai per due violenze sessuali consumate a danni di minori e per 7 tentate, su ragazzini che avevano anche meno di 14 anni. La sentenza è stata pronunciata ieri dalla Corte d’Appello di Venezia che ha rideterminato la pena in 6 anni e 6 mesi e 20 giorni di reclusione. Il perito, incaricato dai giudici di secondo grado, aveva...