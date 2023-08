FELTRE - Il Palio di Feltre al suo apice. Dopo gli "antipasti" della settimana questa sera ci sarà la prima delle tre "portate principali" che caratterizzano l'evento.

LE CENE DEI QUARTIERI

Castello, Duomo, Port'Oria e Santo Stefano chiameranno a se, tutti con inizio alle 19.30, i propri contradaioli e simpatizzanti per condividere un momento di festa a poche ora dall'inizio delle competizioni che assegneranno i XV ducati d'oro il tutto condito da tanta musica con dj. Una possibilità di incontrare gli atleti, di contrada ed esterni, che disputeranno le gare che inizieranno domani. Atleti feltrini, campioni nazionali e internazionali, sulle vie non si sentiranno ovviamente gli zoccoli, non olandesi, dei cavalli che saranno a riposare nei propri box.

VISITE CAVALLI

Ad arricchire di gusto la città, da oggi ci pensa la Gelateria Gimmy in via Martiri della libertà a Feltre che propone per tre giorni dei gusti legati ai Quartieri. Dalle 7.30 di questa mattina, a distanza di un'ora l'una dall'altra, si terranno in via Achille Gaggia le visite dei cavalli. L'ordine: Castello, Port'Oria, Duomo e Santo Stefano. Alle 9 la Commissione provinciale spettacoli è chiamata a dare il verdetto sulla sicurezza. Santo Stefano perde Bagoga e trova Discolo.



CASTELLO

Il leone rampante attenderà i propri contradaioli in Largo Castaldi con un antipasto di salumi e formaggi con giardiniera. I primi piatti sono: lasagna al ragù oppure riso venere con verdure. Tre possibilità per il secondo con spiedo misto con polenta, roast-beef all'inglese con insalata di patate oppure crema di fave e cime di rapa. Il dolce è affidato alla Gelateria Gimmy. Prenotazioni entro le 12 di oggi al numero 328 8176040. In caso di pioggia la sede alternativa è il PalaFeltre.

DUOMO

In Piazza Isola la stella a otto punte propone un menù da 25 euro (acqua in tavola compresa). Come antipasto una bruschetta classica al pomodoro e basilico o il primo sale al sentore di erba cipollina o insalata di pollo. I primi piatti comprendono lasagne con pastin delle Dolomiti, zucchine, provola e croccante di noci feltrine. Altra possibilità sono le caserecce al pesto di basilico con pomodorini confit e ricotta affumicata. Il secondo è affidato allo spiedo di carni miste con polenta e fagioli oppure spiedini alla frutta. Informazioni e prenotazioni 328 6325782. In caso di pioggia la cena si sposta alla sede di quartiere in via Peschiera.



PORT'ORIA

L'aquila attende tutti i gialloneri in via Roma. La proposta per i primi piatti (7 euro) è composta da lasagne alla bolognese, gnocchetti al ragù di verdure e crespelline zucca e pastin. I secondi sono affidati allo spiedo di carne, polenta e contorni (13 euro), porchetta calda con sugo e contorno (9 euro), formaggio alla pista con patate (7.50 euro). Al tutto si aggiungono le patatine fritte, cappucci e fagioli. al termine il dolce a cura di Ozone Pastry & Co. (3.50 euro). Dalle 21 anche gli arrosticini abruzzesi e per tutta la sera musica con Sabrina e la sua fisarmonica. In caso di pioggia la sede sarà spostata ad Anzù, zona sagra.

SANTO STEFANO

Due menù per il corno caccia che si sistema in via Tezze. Menù di carne (25 euro) composto da pinsa montagna, pasticcio ragù bianco, stinco con polenta, cappucci e pane. Chi sceglierà il menù di pesce (30 euro) avrà ampia scelta fra baccalà mantecato con polenta, insalata di mare Santo Stefano, frittura con polenta, cappucci e pane. Per entrambi i menù, in chiusura crostate e dolci Santo Stefano. Alle 23 spettacolo del gruppo ritmiche dal titolo "Eclissi". In caso di pioggia la sede alternativa è il capannone in Pra' del Moro.