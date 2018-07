di Daniele Mammani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I due volti del Palio di Feltre. Per una manifestazione che in questi giorni si sta avviando al suo apice c’è una parte oscura che la sta boicottando. Si tratta solo di ipotesi, ma gli eventi che si sono susseguiti in queste ultime ore fanno pensare proprio a un’azione mirata a far male ai XV ducati d’oro. Una piccola protesta messa in atto da un gruppo contrario alla gara dei cavalli ha portato all’affissione in Prà del Moro di un numero ridotto di manifesti con la dicitura «basta gara dei cavalli» che sono stati velocemente tolti dagli organizzatori della manifestazione. Un rapido controllo dell’area ha fatto emergere anche un secondo problema.