Non si vaccinano, l'Ulss 1 Dolomiti sospende 4 dipendenti

BELLUNO - L'Ulss 1 Dolomiti ha sospeso 4 dipendenti che si sono rifiutati di sottoporsi all'obbligo vaccinale. Lo rileva la stessa azienda sanitaria il cui direttore generale ha adottato i provvedimenti di sospensione, che avrà durata fino al 31 dicembre, «salvo che gli operatori interessati - precisa - non decidano di vaccinarsi, nel qual caso verranno riammessi in servizio». Questi lavoratori, «nell'ambito del procedimento previsto e nonostante le innumerevoli azioni di dialogo intraprese - osserva - , non hanno aderito alla vaccinazione. Sono in corso altri accertamenti e nei prossimi giorni potrebbero essere intrapresi ulteriori provvedimenti». Queste prime sospensioni, aggiunge lUls «non creeranno riduzioni di servizi per il cittadino».

