Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROVVEDIMENTIVENEZIA I numeri sono contenuti, ma i provvedimenti sono effettivi. Dopo le prime 34 a Vicenza, ieri sono scattate altre sospensioni di sanitari non vaccinati: 6 a Padova e 12 a Rovigo. Nelle altre province, da Belluno a Venezia passando per Treviso, le procedure sono in corso.L'INADEMPIMENTOPeraltro anche l'Ulss 6 Euganea precisa che le sanzioni appena formalizzate sono una minima quota, rispetto alle 335 posizioni tuttora al...