No Green pass in corteo per il centro: proteste e accuse

PADOVA - Ancora un raduno di No Green pass oggi - 7 agosto - in centro così come sabato scorso. Alle iniziali 2mila perosne si sono poi aggiunti altri gruppi provenienti da tutto il Veneto per un totale di circa 5mila persone: i manifestanti poi riunitisi in Prato contestavano anche le vaccinazioni perché in gran parte sostengono che le cure ci siano e i vaccini sarebbero dunque inutili. Accuse ai media di gonfiare il numero delle vittime, alcuni negano l'esistenza stessa della pandemia. Non si segnalano incidenti