BELLUNO - Export in rialzo e nel settore moda il dato è firmato ancora una volta dall'occhialeria. È quanto emerge dal Monitor dei distretti industriali del Triveneto, relativo al primo trimestre 2022, curato dalla Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo. Il sistema moda distrettuale veneto riconquista una posizione di rilievo sui mercati internazionali con un incremento complessivo di 680 milioni di euro di esportazioni. Il distretto più performante è l'Occhialeria di Belluno con 230,1 milioni di euro in più sul 2021, pari a +36,8%, con il contributo maggiore di Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Cina.

I brillanti risultati di crescita dei valori delle esportazioni stando a quanto pubblicato sul Monitor risentono in parte del rialzo dei prezzi delle materie prime e dei prodotti energetici che si è accentuato nel primo trimestre 2022 a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Nonostante l'impatto delle tensioni inflattive sia stato avvertito in modo più rilevante dai distretti della metalmeccanica, dei prodotti in carta e cartone, della gomma e plastica e dei prodotti in legno, secondo le nostre stime le variazioni tendenziali delle esportazioni a prezzi costanti (deflazionati secondo i prezzi alla produzione per l'estero) rimangono positive rispetto al 2021.

VALORI RECORD

Nel primo trimestre 2022 le esportazioni dei distretti veneti hanno sfiorato i 7,9 miliardi di euro, valore solo di poco inferiore al massimo storico raggiunto nel trimestre precedente: la crescita tendenziale del 19,3% è stata in linea con la variazione totale nazionale e si è consolidato il recupero del livello delle esportazioni pre-covid (+17,4% sul primo trimestre 2019). I mercati di sbocco più dinamici sono stati gli Stati Uniti (+36,5% sul primo trimestre 2021), la Francia (+20,4%) e la Germania (+13,1%), mentre i cali di vendite più significativi si sono registrati in Svizzera (-32,9%) nei distretti del comparto moda, seguiti da Ucraina e Russia per effetto del conflitto in atto.

IL RITORNO IN PATRIA

Oltre all'Occhialeria di Belluno, risultati positivi anche per la Calzatura sportiva e sportsystem di Montebelluna (+94,7 milioni di euro sul 2021 pari a +27,1%) che ha aumentato le vendite in Francia, Germania e Stati Uniti: rimane alto l'interscambio con la Romania, poiché soprattutto nell'abbigliamento sportivo si sta assistendo ad una rilocalizzazione della produzione dall'Asia, verso i paesi dell'Est-Europa e addirittura verso il Veneto dove si rilevano i primi segnali di reshoring di alcune aziende che si stano ingrandendo e stanno aumentando la capacità produttiva di confezione (fonte Assosport).