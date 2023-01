BELLUNO - Troppo sole. Come nell'ultimo bollettino emesso a fine novembre, anche nell'ultimo, quello che porta la data di ieri, 2 gennaio 2023, l'Arpav (l'Azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) certifica come quello in corso sia un anno davvero di magra per quanto riguarda le precipitazioni, in particolare quelle nevose. Sono sette le località bellunesi di cui il bollettino Arpav dà informazioni e misure. E per ciascuna di esse l'agenzia regionale fornisce i dati degli ultimi quindici anni per quanto riguarda il periodo che va da 1° ottobre al 31 dicembre. Ma se quest'anno è magra, ebbene ci sono stati anni anche peggiori, e di molto. Come il 2015, 2016 e 2018.



DIECI ANNI MIGLIORI

Tre mesi a cavallo fra l'autunno e l'inverno che una volta, soprattutto a partire dal mese di novembre, erano sinonimo di neve sicura ed abbondante. Bene. In ciascuna delle località prese in esame sono quasi ovunque dieci gli anni che hanno registrato precipitazioni più importanti di quelle di quest'anno. Un piccolo passo avanti rispetto a un mese fa: a fine novembre, infatti, tutti i 15 anni presi in considerazione erano risultati più abbondanti. A casera Coltrondo, metri 1.960 di altitudine, in Comelico, negli ultimi tre mesi sono caduti 128 centimetri di neve a fronte di una media degli ultimi 15 anni di 196 centimetri e i 366 centimetri record nel 2020. L'inverno di due anni fa è stato il più nevoso del periodo ottobre-dicembre quasi in tutte le località prese in considerazione.



LE LOCALITÀ

Così sui Monti Alti di Ornella a 2.250 metri di quota: allora erano stati 413 i centimetri, quest'anno solo 155, la media dei tre ultimi lustri è di 234. A Col dei Baldi, 1.900 metri fra Alleghe e Zoldo, quest'anno sono caduti 182 centimetri, la media è di 252, due anni or sono erano stati 419, una quantità record. È alto 171 il muro di neve a mala Losch (1.735 metri) in comune di Voltago; qui la media degli ultimi anni era stata di 188 centimetri, ma il record risale al 2008 con 352 centimetri. Nevica poco nell'Alto Agordino. Ad Arabba vi sono solo 106 centimetri di neve a fronte di una media degli ultimi 15 anni di 166 centimetri e di un record nel 2007 di 377. Gli 81 centimetri di Falcade non solo la peggiore prestazione di sempre; nel 2016 la spolverata era stata misurata in soli tre centimetri; qui la maggiore precipitazione registrata è del 2007 con 316 centimetri.



MALE ANCHE L'ALPAGO

In Palantina (1.505 metri di altitudine) in Alpago, le precipitazioni di quest'anno si fermano a 91 centimetri, poco al di sotto della media che è di 95, ma distante dai due metri e 8 centimetri del 2020. L'unica consolazione è che anche le altre località, non bellunesi, prese in esame da Arpav soffrono della stessa penuria: né sul monte Lisser (103 centimetri), né sul Campomolon (182), né sul monte Tomba (107) la neve è abbondante. Anzi.