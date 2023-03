BELLUNO - Al grido di «Devono sopravvivere entrambe le neurologie: siano potenziate», la petizione lanciata lunedì da Gloria Pocchiesa Marian di Padola di Comelico Superiore è diventata virale sui social superando in poche ore le 4mila firme (dato aggiornato alle ore 20 di ieri ndr). « Chiediamo alla regione del Veneto di garantire ai pazienti neurologici cure adeguate, con personale medico presente in modo costante, reparti funzionanti e dotati di personale in numero sufficiente per garantire a noi pazienti cure adeguate e tempestive », dice Pocchiesa che ha avviato l a petizione sulla piattaforma Change.org. E lo fa facendosi portavoce di altre 450 persone che in provincia di Belluno sono affetti, come lei, da sclerosi multipla e che sono preoccupati del possibile ridimensionamento del servizio di neurologia delle due Ulss.

L E RICHIESTE

Nel 2016 Gloria Pocchiesa Marian di Padola ha saputo di essere affetta dalla Sclerosi Multipla, malattia cronica, invalidante e spesso degenerativa. « Siamo in tanti - fa sapere - , eppure siamo solo una parte delle persone che ogni giorno necessitano di avere un supporto neurologico nella Provincia di Belluno. Ma nonostante questo, i servizi neurologici negli ospedali di Belluno e Feltre sono ridotti all’osso » . La donna si occupa da tempo di queste problematiche ma la notizia di una possibile chiusura di uno dei reparti provinciali la lascia sgomenta e impaurita. « Nella nostra condizione è impensabile non avere la possibilità di farci visitare almeno a Belluno » e denuncia il fatto che « la politica sanitaria provinciale e regionale si nasconde dietro alla volontà dei medici di non rimanere nel territorio » .

IL DOCUMENTO