Ararad. il musher di Cortina fa incontrare i suoi husky con i bambini

CORTINA (BELLUNO) - Quando gli occhi color ghiaccio di un husky incrociano quelli di un bambino; quando le zampe agili di un cane da slitta fanno strada ai passi incerti di un piccolino (ma non solo): accade a Cortina grazie ad Ararad Khatchikian, un uomo che che unisce più mondi.



L'unico Musher italiano con Monica D'Eliso

Padre armeno e madre italiana, nato a Khartoum, ma sempre in viaggio, Ararad è arrivato in Alaska dove si è innamorato di quei territori e di quelle genti, che lo hanno portato a diventare l'unico Musher (conducente di slitte e cani) italiano assieme a Monica D'Eliso ad aver partecipato a gare, avventure ed esperienze internazionali di insegnamento in Alaska, Yukon Canadese, Alpi Europee, Islanda, Lapponia Svedese e Norvegese.



La scuola di cani da slitta

Titolare della Scuola Internazionale di Mushing Sim, riconosciuta dal Coni e dalla Federazione Italiana Musher Sleddog, Ararad è approdato a Cortina nell'estate 2019 per accompagnare grandi e piccini in un'avventura «a doppio nodo» con i suoi fedeli compagni di viaggio: i cani husky.



L'appuntamento a Cortina per i più piccini

Nelle due ore totali di attività prevista, i cani - imbragati ed assicurati davanti al bambino o all'adulto - diventano affettuosi compagni di camminata, oltreché pazienti personal trainer lungo percorsi autorizzati dalle Regole d'Ampezzo e selezionati perché immersi nel verde e a portata di tutti. I bambini oppure le persone diversamente abili, compatibili con questa attività motoria a piedi, vengono accompagnati da un adulto oppure, a discrezione degli istruttori, escono in gruppo di tre o quattro con un cane. Unico accorgimento richiesto: indossare abbigliamento e calzature da trekking, per muoversi agilmente anche su percorsi sterrati.

