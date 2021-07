Ci siamo. È l’ora della verità per il caso scout speed, ovvero dispositivo per il rilevamento della velocità istantanea dei veicoli, montato sull’auto della Polizia Locale di Feltre. Per due giudici in due distinti gradi di giudizio quelle sanzioni sono nulle, perché il dispositivo andava segnalato. Per il Comune non c’era l’obbligo di presegnalazione come previsto dal decreto ministeriale 2007, seguito da una recente riforma: «Gli strumenti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati