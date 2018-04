Malore fatale durante la presentazione dell'ultimo libro: morto lo storico Vendramini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - È morto ieri sera in ospedale a Belluno lo, 85 anni compiuti lo scorso 15 marzo. Poche ore prima aveva presentato il suo ultimo libro, “La scuola di Belluno nel Novecento”. Nel corso dell’incontro, organizzato in una sala del centro città, era apparso. Poi il malore fatale. «Decano e maestro degli storici bellunesi, che ha saputo riportare le vicende delle nostre comunità al centro dell’attenzione accademica veneta e nazionale prima con i suoi fondamentali studi sul ‘500 negli anni ‘70, poi con l’impegno decennale per la storia della Resistenza e negli ultimi anni scavando ‘800 e ‘900»: così lo ricorda Marco Perale, assessore alla cultura del Comune di Belluno, ieri sera seduto allo stesso tavolo di Vendramini, padre di Paolo, sindaco di Ponte nelle Alpi.