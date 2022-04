Infortunio sul lavoro nei boschi di Gosaldo: boscaiolo travolto da una pianta muore sul colpo

GOSALDO - Travolto da una pianta: muore boscaiolo agordino. L'infortunio sul lavoro si è è verificato oggi, 7 aprile, poco dopo mezzogiorno. I vigili del fuoco sono intervenuti in una zona impervia nel comune di Gosaldo, in Località Troi delle Caore, per soccorrere l'operaio, che era stato travolto da un albero durante il lavori di taglio del bosco. La vittima è Paolo Marcon, 59 anni, di Gosaldo, 59 anni: lavorava per la ditta "Dalla Santa Federico" di Fiera di Primiero.

I pompieri accorsi da Agordo, hanno messo in sicurezza il luogo. Purtroppo il medico inviato dal 118, nonostante i soccorsi, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo, un boscaiolo del posto. Intervenuto il personale dello Spisal e i carabinieri. La salma a causa dell’impervietà del luogo è stata recuperata tramite l’elicottero Drago 71 del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia, che è poi atterrato a campo sportivo di Gosaldo, dove la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.