LIVINALLONGO - Fodom in lutto per l'ex sindaco e artista Gianni Pezzei Baiòl. Con lui, morto improvvisamente ieri mattina a 70 anni, se ne va un pezzo da novanta della storia politica e culturale non solo dell'Agordino. «Era un creativo e un innovatore a 360 gradi - lo ricorda il primo cittadino di Livinallongo Leandro Grones - tanto in ambito pittorico e scultoreo quanto in quello amministrativo: il nostro comune deve a lui alcuni passaggi diventati storici come la costruzione della cabinovia con maggior portata oraria d'Europa, la ristrutturazione del castello di Andraz, la creazione del campo da calcio di Cernadoi, la costruzione della sala congressi e, ancora, la nascita del Centro valanghe. Gianni era così: una ne faceva e intanto cento ne pensava».

IL LATO ARTISTICO

Nato nella frazione di Liviné il 30 luglio 1951, figlio di Giuseppe e Rosa ex gestori dell'albergo Alpino di Pieve, ha frequentato l'Istituto d'arte di Selva Val Gardena e poi l'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Dal 1970, con la prima mostra personale al Museo civico di Belluno, è stato un crescendo di esposizioni, di premi e riconoscimenti. Tante sue opere fanno ancora bella mostra di sé all'aperto, ammirabili da tutti. È il caso de La levina ad Arabba, de Il partigiano a Revine Lago o del Monumento alla libertà a Canale d'Agordo. Innumerevoli i lavori pittorici (nel suo inconfondibile stile naif), lignei e bronzei appartenenti a collezioni private italiane ed estere. Tra i suoi soggetti preferiti, il cavallo. Ma anche i protagonisti religiosi e quelli della storia, dei miti e delle leggende. Pezzei è stato anche insegnante alle scuole medie, all'Istituto d'arte e al Centro consorzi di Sedico.

L'ANIMA POLITICA

«La notizia della morte del Baiòl ha lasciato attonita l'intera comunità di Livinallongo - afferma Grones, che di Pezzei fu assessore - Oltre a stimato artista egli è stato nostro sindaco per 15 anni e anche assessore provinciale. Più semplicemente è stato un uomo che ha amato profondamente la sua terra con le relative gente, storia e cultura. Se n'è andato un amico, un maestro, una persona che ha dato tantissimo alla nostra comunità. Il suo instancabile impegno amministrativo si concretizzava sempre in progetti intelligenti e dall'operatività immediata. Con i suoi modi decisi, determinati e a volte severi, che spesso si scontravano con il suo fare accattivante, era sempre in corsa verso gli obiettivi della sua genialità per il bene dei fodomi». Pezzei è stato sindaco per tre legislature: dal 1980 al 1990 e dal 2004 al 2009. Nella giunta di Oscar De Bona, poi, è stato anche assessore all'istruzione di Palazzo Piloni. Di ispirazione democristiana, dava poca importanza alle tessere di partito. «In una piccola realtà come Livinallongo - diceva - l'importante è ascoltare la gente e cercare di esaudire le loro richieste». Da estroso qual era passava senza alcun problema dall'approccio più pragmatico a quello delle pubbliche relazioni. Ottimi, ad esempio, i rapporti con i vertici regionali di allora: si pensi ad esempio ai presidenti Carlo Bernini e Gianfranco Cremonese che ad Arabba erano di casa.

IL RICORDO

«Aveva una rara capacità di vedere avanti - conclude Grones -; nella sua figura si era felicemente concretizzato un importante connubio tra azione politico-amministrativa a difesa della nostra peculiarità storico-culturale e l'amore per la sua professione artistica. Nei nostri cuori lascia un vuoto enorme nonché tanti ricordi, una ricca eredità di idee, insegnamenti e aspirazioni. A nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza tutta rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Cristina, ai figli Gianluca e Andrea e a tutto il resto della famiglia. A loro va tutta la nostra vicinanza e il nostro affetto». Il funerale si terrà venerdì 25 marzo alle ore 14 nella chiesa di Pieve di Livinallongo.