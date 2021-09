Trovato morto sotto una cascata il bellunese che stava facendo canyoning nel torrente Maè

LONGARONE - È stato purtroppo ritrovato senza vita il corpo di Giacomo Sacchet, 43 anni, di Val di Zoldo (BL), partito ieri mattina per scendere lungo la gola del torrente Maè e non rientrato. Dopo le perlustrazioni notturne delle varie porzioni del torrente, questa mattina alle prime luci si è ripartiti con l'ausilio dei droni e con le squadre a piedi. Il Gruppo forre del Soccorso alpino e speleologico Veneto si è portato nel tratto più impegnativo, parzialmente visionato nella notte ed è qui che è stato individuato il corpo, a valle della confluenza con il Grisol, all'altezza del Rui Maor. Dalle prime informazioni, l'uomo calandosi con la corda per superare una cascata di qualche metro è rimasto bloccato sotto il getto. Al momento i soccorritori stanno valutando come procedere con il recupero, reso molto difficile dal fatto che il corpo si trova in una vasca profonda con forte corrente.

In un primo momento sembrava che fossero state trovate le tracce anche di Federico Lugato, l'escursionista 39enne di Mestre scomparso in Val Zoldana, invece la sua scomparsa resta ancora un mistero e proprio oggi se ne discuterà in un vertice in prefettura.

