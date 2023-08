CENCENIGHE - Politica e il mondo forense bellunese in lutto. È morto l'ex sindaco di Cencenighe l'avvocato Ermes Soppelsa. A Cencenighe: Si svolgeranno domani (lunedì 14 agosto) alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Cencenighe i funerali dell'ex primo cittadino spentosi ieri all'età di 76 anni, anche se sofferente da tempo, lasciando un grande vuoto in paese.

CHI ERA

IL RICORDO

L'ATTIVITA' LEGALE

Personaggio molto conosciuto in Agordino dove da sempre aveva esercitato la libera professione come avvocato. Ma nella vita giovanile del legale Soppelsa c'è stato anche tempo per incarichi di responsabilità amministrativa come ricorda l'attuale primo cittadino Mauro Soppelsa.«Intanto mi premere esprimere le mie più sentite condoglianze anche a nome dell'amministrazione comunale e della cittadinanza di Cencenighe che rappresento alla moglie Claudia e ai figli Marcella e Caio. Ermes Soppelsa fu eletto sindaco nella metà degli anni settanta, dopo il suo predecessore Vito Fontanive, e si trovò ad affrontare subito - sottolinea l'attuale primo cittadino - una situazione amministrativa molto energica e dinamica in quanto erano gli anni che seguivano alla disastrosa alluvione del novembre 1966, che aveva causato danni gravissimi e ingenti sia al territorio che all'abitato e ed era necessario cominciare a portare avanti la ricostruzione cercando di dare un volto nuovo al paese. Ermes, se non ricordo male balzò alle cronache del tempo perché fu indicato come il più giovane sindaco d'Italia. Svolse il suo mandato fino all'ultimo ma poi non si ricandidò probabilmente perché era agli inizi della sua carriera lavorativa e voleva seguire maggiormente la sua professione di avvocato».Esercitò poi anche la carica di magistrato ricoprendo il ruolo di Pretore onorario di Agordo subentrando all'allora Pretore Nello Ronchi. Potrei dire che Ermes, se non ricordo male, fu l'ultimo Pretore di Agordo". Ermes Soppelsa ha ricoperto anche il ruolo di consigliere nel direttivo del Museo della Grande guerra al Serauta 3000 M.