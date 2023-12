BELLUNO - Una malattia che la consumava da tempo, poi l’aggravamento improvviso le condizioni che precipitano e la morte sopravvenuta sabato. Se ne è andata a soli 45 anni Roberta Dal Farra, conosciuta e stimata. È stata a lungo collaboratrice nell’area Anagrafe di Palazzo Rosso, all’ufficio Stato civile, dove il suo sorriso lo ricordano in molti. In queste ore le epigrafi sono apparse in città. Annunciano i funerali che si terranno domani alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cavarzano. Un quartiere dove la 45enne viveva nella casa di via Giovanni Paolo al civico 39. In molti in queste ore hanno portato il loro messaggio di cordoglio alla famiglia, chiusa nel suo dolore: mamma Graziella e i fratelli Stefania e Andrea.

Negli annunci funebri la frase: «Io vorrei saperti amare come Dio, che ti prende per mano ma ti lascia anche andare», dalla canzone “Come ti ama Dio”. Poi si legge l’ultimo gesto di generosità di Roberta: non fiori ma offerte all’associazione Margherita Fenice di Belluno, un sodalizio che si occupa di sensibilizzazione sui temi dei disturbi del comportamento alimentare e che organizza incontri di auto mutuo aiuto con le famiglie.