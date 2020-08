Scomparsa andando a funghi: 61enne ritrovata morta dopo una notte di ricerche

SAN PIETRO - E' stata trovata morta stamattina, 20 agosto, Susanna De Marco Casanova, la 61enne nata a San Pietro di Cadore e residente a Monselice (Pd) che era scomparsa andando a funghi mercoledì pomeriggio nei boschi di Costalta. Sul posto i carabinieri, la squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza Sagf, che stanno ricostruendo l'accaduto, e i vigili del fuoco, con soccorso alpino Cnsas che, dopo una notte di ricerche, hanno ritrovato il corpo ungo il torrente in località Lasiega/Cercenà, nel comune di San Pietro di Cadore.



La donna mercoledì pomeriggio era in scampagnata per raccogliere funghi coi parenti quando è rimasta indietro perdendosi: erano le 16.25 circa. Da allora nessuna notizia, il cellulare era acceso ma nessuna risposta.