Montacarichi precipita e lo travolge, albergatore bellunese muore a Zurigo

Un incidente sul lavoro a Zurigo, in Svizzera, è costato la vita al 52enne di Longarone Emilio Sacchet. L'uomo lavorava nel ristorante Zunfthaus Zur Waag quando è avvenuta la tragedia.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe riportato delle ferite mortali a causa del malfunzionamento di un montacarichi che sarebbe precipitato senza lasciargli scampo. Tra i primi a darne la notizia il presidente della provincia di Belluno e sindaco di Longarone, Roberto Padrin nel suo profilo Facebook.



"Ciao Emilio - le parole postate da Padrin - grazie per aver condiviso con me tanti momenti di festa e per avermi fatto capire che la vita va vissuta in ogni sua parte. Ci mancherà la tua risata, il tuo stare in compagnia, ci mancheranno le nostre gite a Milano a tifare la nostra squadra del cuore. Te ne sei andato troppo presto, ma sappi che ti abbiamo apprezzato e voluto bene. Riposa in pace".