Mongolfiera perde quota: atterraggio di emergenza sulla pista Tomba

AURONZO - Mongolfiera perde quota paura per le otto persone a bordo. E' accaduto oggi, 7 gennaio, intorno alle 13 circa, all'impianto scioviario sul Monte Agudo di Auronzo. Lì è atterrata in emergenza, lungo la pista Tomba, una mongolfiera turistica partita da Dobbiaco, a causa perdita quota. Illese le otto persone, compreso il pilota, trasportate tutte di nazionalità tedesca. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cortina, per gli accertamenti del caso. Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA