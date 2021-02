Casa Veneto con il "Fuori Mondiale" di Cortina2021: il "Posta" centro degli eventi extra sci

CORTINA - Da oggi domenica 7 al 21 febbraio prossimo l'hotel de la Poste di Cortina, l'albergo più antico della località ampezzana, ospita il «Fuori Mondiali» di Sci alpino con Casa Veneto, un progetto di Fondazione Cortina 2021.

«Con i Campionati del mondo di Sci alpino - commenta Gherardo Manaigo, titolare dell'hotel - il Posta torna a essere il crocevia di storie e persone che tanto amiamo. Accogliamo questo importante appuntamento con il cuore carico di speranza, in un febbraio che farà sognare gli amanti della montagna: lo sport non si ferma e a fine mese tornerà anche lo Snow Polo sul Campo di Fiames, oltre al premio Car of the Year, concorso dedicato alle auto dell'anno».

