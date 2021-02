Nuovo calendario delle gare a Cortina: martedì superG donne, mercoledì la combinata uomini

CORTINA - Domani - 9 febbraio - superG donne, mercoledì 10 la combinata uomini e giovedì 11 il superG uomini: è il nuovo programma deciso dalla Fis per i Mondiali di Cortina dopo l'annullamento della combinata donne di questa mattina per troppa neve. Lo svolgimento della combinata donne non ha ancora una data precisa, probabilmente lunedì prossimo , giornata che che il calendario già riservava agli eventuali recuperi.

Ultimo aggiornamento: 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA