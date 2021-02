Annullate le prove sulla pista Vertigine. Malumore fra gli atleti

CORTINA - Data la situazione creata dalla neve sulla pista Vertigine, è stata anche annullata la consueta sciata libera che era prevista oggi e che di solito procede le prove cronometrate dei Mondiali. Per molti atleti impegnati a Cortina sarebbe stato il primo contatto con la Vertigine, pista mai utilizzata in coppa del mondo. Doveva esserci il test di coppa alle Finali della scorsa stagione poi però annullate per il covid. La cancellazione ha così creato qualche malumore soprattutto nelle squadre che con i propri atleti puntano al titolo di discesa. Tra queste la squadra austriaca.

Ultimo aggiornamento: 15:08

