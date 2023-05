Controllo della pressione in quota: i rifugi Semenza e Del Piaz fanno da apripista

BELLUNO - Una campagna di misurazione della pressione in quota, presso due rifugi alpini, è stata promossa dall'azienda Ulss 1 delle Dolomiti per sensibilizzare sulla prevenzione, in occasione della Giornata mondiale dell'ipertensione.

Dal 16 luglio, questa iniziativa interesserà i due rifugi alpini Semenza e Dal Piaz, collocati a circa 2.000 metri d'altitudine, nei quali un'equipe sanitaria valuterà su base volontaria gli stili di vita del soggetto e misurerà la pressione arteriosa. Tutto entrerà a far parte di un database nazionale, gestito in ambito accademico, con lo scopo di fornire indicazioni sulla riduzione del rischio ipertensivo in quota.