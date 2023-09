CESIOMAGGIORE (BELLUNO) - Anche il dottor Penzo se ne va: dal 14 ottobre non sarà più il medico di base di Cesiomaggiore. L'azienda ospedaliera e l'amministrazione comunale hanno fatto il possibile per trattenerlo, ma la decisione del professionista è stata irremovibile. Si tratta del quinto medico di base in tre anni che lascia l'ambulatorio di Cesiomaggiore e il prossimo sarà il sesto dal 2020. Per cercare di dare stabilità agli utenti, l'Ulss Dolomiti sta valutando diverse soluzioni e, tra queste, vi è anche l'inserimento nel territorio comunale di un'infermiera di famiglia.

Cambio medici

La situazione del comune di Cesiomaggiore è complessa. Dopo il pensionamento dello storico medico di base del territorio, il dottor Bacchin, avvenuta nel luglio del 2020, c'è stato un vero e proprio valzer di medici. In soli tre anni si sono succeduti cinque medici di medicina generale: Serio, Lamanna, Mansueto, Crivellaro e Penzo, con una parentesi di circa un mese che ha visto la presenza del dottor Bacchin. Inoltre, dopo la partenza del dottor Mansueto, vi sono state profonde difficoltà nel trovare un sostituto, e per questo gli utenti di Cesiomaggiore hanno dovuto andare direttamente in distretto nel caso in cui avessero bisogno di ricette e certificati e in guardia medica per necessità mediche.

Tentativo a vuoto

L'arrivo del dottor Penzo aveva portato un po' di serenità in quanto i presupposti erano quelli che arrivasse nel territorio per restare. Ed invece in questi giorni la doccia fredda: dal 14 ottobre non sarà più medico di base a Cesio. Come spiegano dall'azienda sanitaria Dolomiti, «Il dottor Penzo, medico di medicina generale a Cesio, ha comunicato all'Azienda le proprie dimissioni a partire dal 14 ottobre. L'Ulss Dolomiti, dopo ripetuti colloqui con il professionista nei quali è emersa l'irresistibilità della scelta, ha attivato le procedure per la sostituzione». Visti i tanti cambi che gli utenti del territorio cesiolino e la difficoltà di reperire medici di base l'Ulss ha provato in tutti i modi a trattenere il professionista, che però è stato irremovibile sulla sua decisione. Ora l'azienda sanitaria aprirà un bando per individuare il sostituto. Ma non solo: sta sviluppando anche altre possibili soluzioni, come l'affiancare ai medici risorse aziendali come l'infermiere di famiglia.

La riflessione

L'addio del dottor Penzo è legato a motivi personali, ma ciò che emerge è anche una difficoltà dei giovani medici di entrare in sintonia con gli utenti, soprattutto quelli di una certa età, e viceversa. «Ho fatto un incontro con il dottor Penzo e gli ho fatto presente che, dai riscontri avuti, i miei concittadini sono soddisfatti del suo operato», premette il sindaco di Cesiomaggiore, Carlo Zanella, che prosegue: «Tutti i cittadini devono rendersi conto che i nuovi medici sono più avvezzi ad utilizzare tecnologie più moderne e veloci, quindi WhatsApp piuttosto che le mail, almeno per gli scambi burocratici. Ritengo che il rapporto che ci deve essere tra paziente e medico debba essere testato; un percorso di condivisione e raggiungimento di un legame che dev'essere il più confidenziale possibile. Oggi invece sembra che il tempo non lo abbia più nessuno, né il cittadino nei confronti del medico né il medico nei confronti dei cittadini, per trovare questo punto di incontro. E il risultato è di avere un cambio continuo di dottori sul territorio». Zanella rassicura comunque di essere in contatto stretto con l'Ulss in quanto «i piccoli comuni non possono fare a meno di una figura essenziale come quella del medico di base, soprattutto per l'anzianità della popolazione e la vastità del territorio. Serve quindi trovare un sostituto al più presto».