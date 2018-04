Maxi bolletta per il contatore sbagliato, e l'asilo rischia di chiudere

di Eleonora Scarton

BELLUNO - Sbagliano contatore e l'asilo rischia di chiudere. Ad una scuola materna del capoluogo è arrivata unache ha portato la scuola sull'orlo del baratro visto che i conti della materna non avrebbero permesso di far fronte all'onerosa richiesta. E così l'asilo ha chiesto aiuto a Sinergia Italia di Feltre che scova l'inghippo e aiuta l'asilo a uscire da questa situazione paradossale.Maxi bollette e conguagli inaspettati, spesso mettono in difficoltà aziende e famiglie, ma la stessa cosa può accadere anche a realtà che fanno un servizio alla comunità. Questo è il caso accaduto ad un asilo privato di Belluno che si è visto recapitare da parte di un noto fornitore nazionale, un conguaglio sulla fornitura di gas metano che andava a ricalcolare gli ultimi 3 anni di consumi...