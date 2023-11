Masso piomba sulla Sr 50 vicino alla fermata dei bus: strada chiusa in località Val Rosna

BELLUNO - Un masso si è staccato dal versante questa mattina, 5 novembre, nel tratto fra Ponte Oltra e Pontet in località Val Rosna vicino alla fermata del bus, la strada SR 50 è stata chiusa. Il distacco è successo, alle 9, sulla SR 50 al km 58+00 e la strada è rimasta chiusa per un'ora per rimuovere il masso più grosso, poi è stata riaperta a senso unico alternato. Al lavoro i rocciatori per una prima bonifica.