Maltempo alle cascate di Fanes, un uomo travolto dall'acqua

Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, sono in corso le ricerche di un uomo travolto dalla cascata bassa di Fanes a Cortina. Secondo quanto è stato riferito dai soccorritori l'uomo si trovava a camminare in compagnia della moglie sul sentiero attrezzato quando la furia dell'acqua, aumentata a causa del maltempo, lo avrebbe travolto.



Sul posto è stata rinvenuta la giacca e la moglie ha spiegato che il compagno si era allontanato di qualche passo con l'intento di scattare una foto. Particolarmente complesse le operazioni di ricerca. L'aumento della portata dell'acqua, infatti, ha intorpidito la cascata ed ha alzato il livello.



Oltre al soccorso alpino in zona stanno operando i sommozzatori dei vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA