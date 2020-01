Autocisterna di gas in panne: maxi-travaso di 5mila litri

ROCCA PIETORE - Allarme oggi, 30 gennaio, a Malga Ciapela di Rocca Pietore per un'autocisterna rimasta in panne piena di 5mila litri di gas. Sul posto sono arrivati i vigli del fuoco del distaccamento di Agordo e i volontari di Caprile, ma è stato necessario l'intervento del Nucleo chimico batteriologico di Mestre per il travaso, che ha richiesto l'intero pomeriggio. Nessuna ripercussione sulla circolazione: il camionista, quando ha capito che il cambio del mezzo si stava rompendo, si è accostato in un ampio piazzale, dove poi sono avvenute le operazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA