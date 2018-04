Lupo: recinti elettrici e cani, «se non basterà, si spara»

di Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LONGARONE - Ambientalisti, cacciatori e politica concordi:. La convivenza e l'arricchimento rappresentati dal ritorno sul territorio del grande predatore non prescindono dalla necessità di abbattere gli esemplari più aggressivi.«Siamo partiti dal presupposto che prima di tutto viene l'uomo e la conservazione dell'ambiente e degli allevamenti spiega Franco De Bon, sindaco di San Vito e consigliere provinciale -; se allevatori non pascolano più nelle malghe noi perdiamo habitat semi naturali molto interessanti per la conservazione del territorio e lo abbandoniamo all'avanzata del bosco. Da qui la necessità, emersa nel convegno e condivisa da tutti, di avere un piano di gestione sovranazionale». Un piano che preveda, nei casi estremi e qualora fallissero tutte le. Su questo fronte c'è stata piena apertura anche dal mondo ambientalista»...