CANSIGLIO - Non c’erano i cani, ma c’era un recinto elettrificato alto un metro e quaranta. I lupi, semplicemente, ci sono passati sotto scavando un buco nel terreno. Nuova predazione in Alpago, questa volta è toccato all’Azienda agricola Gava Alex a Malga Valmenera in Cansiglio. Nella notte tra lunedì e martedì il predatore, probabilmente in branco, ha raggiunto il recinto del gregge, è riuscito ad entrare scavando nel terreno e una volta dentro ha ucciso e ferito 25 capi tra pecore e agnelli. Gli animali, per la paura, hanno iniziato a correre, hanno sfondato la recinzione e si sono dispersi nei boschi, feriti e sanguinanti. molti sono stati trovati morti, una parte agonizzante o con ferite importanti. Ieri mattina per trovarli Alex ha seguito i corvi, dove volavano c’era qualcuno dei suoi animali. “Abito a venti metri dal recinto ma non ho sentito nulla – dichiara -, mi sono alzato alle 5 e ho trovato la brutta sorpresa. I corpi erano ancora caldi, era successo tutto da poco”. Prima di lunedì notte aveva 80 capi, oggi ne ha poco più di cinquanta. Nella sua azienda agricola produce formaggi e vende latte, con le pecore tiene curato il territorio e combatte l’avanzare del bosco. Oggi è risoluto a continuare, ma proteggerà le bestiole riparandole in stalla durante la notte. “Era dal 2006 che non subivo un attacco – spiega -, sono sempre stato attento alla sicurezza del gregge, il recinto era tenuto bene ma non è bastato. Spero di riuscire a salvare almeno una parte degli animali feriti”.

