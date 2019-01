Di Maio ad Alleghe: «L'autonomia sarà data nell'ottica di un'Italia solidale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLEGHE (BELLUNO) - Il ministroin vacanza nel, questa mattina adha parlato di autonomia e di aiuti al territorio martoriato dal maltempo. «L'autonomia al Veneto sarà data - ha detto Di Maio - nell'ottica di un'Italia solidale». E per quanto riguarda il Bellunese ha rassicurato che la «zona si è risollevata, e non ha alcun problema ad accogliere il turismo sciistico». Sul fronte finanziamenti fatti dal governo ha aggiunto: «Nella legge di bilancio ci sono 4 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico, ora attiveremo delle procedure per far presto». Così come ha garantito che è già stato aperto un tavolo sul legno affinché venga rimosso prima che si deteriori e venga venduto senza compromettere il mercato.