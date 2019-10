di Andrea Zambenedetti

Esce per un'escursione con alcuni amici e finisce in ospedale. In compagnia di altre due persone aveva scelto di concedersi una passeggiata per onorare la giornata soleggiata: ad un tratto, nei pressi di Cernadoi di Livinallongo, ha abbandonato il passo Falzarego (all’altezza della curva numero sei) ha imboccato la strada silvo pastorale e dopo cento metri si è appoggiato al ponte in legno sul canale.