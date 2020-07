Perde il controllo dell'auto e si schianta, la vittima aveva 27 anni

BORGO VALBELLUNA - Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita la notte scorsa a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Cavassico Inferiore, nel territorio comunale di Borgo Valbelluna. L'impatto poco dopo le 3.20. Secondo quanto si è appreso il giovane stava percorrendo la ex strada provinciale 1 quando, nei pressi del bar Monica, ha sbattuto frontalmente contro un muretto di contenimento con la sua Citroen C1.



All'arrivo dei soccorsi le sue condizioni sono parse disperate. Il cuore ha smesso di battere dopo che l'ambulanza è arrivata in ospedale. A ricostruire la dinamica gli uomini della polizia stradale di Belluno. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco che hanno aiutato i soccorritori a mettere il giovane nella barella per portarlo in ospedale. Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA