BELLUNO - Con il congresso provinciale del 22 gennaio la Lega Nord terminerà il suo processo di transizione nel nuovo soggetto Lega Salvini Premier nato con le politiche del 2018 quando il segretario Matteo Salvini, forte di un 17 per cento di consensi, scalò a Palazzo Chigi in accoppiata con il Movimento 5 Stelle. Una parabola ascendente che alle successive europee vide il partito toccare il 34 per cento. Un bottino enorme, dissipato poi in parte con la rottura improvvisa con il M5Stelle e quindi la caduta del Governo gialloverde, e successivamente con l'ingresso in quello tecnico e pluripartitico di Mario Draghi. Così, alle politiche del settembre 2022 la platea del consenso si è ridotta ad un modesto 9 per cento, superando di poco l'ombra ormai sottile di Forza Italia.

IL RISULTATO IN PROVINCIA

È andata un po' meglio in provincia di Belluno dove, nel collegio uninominale UO2 del Senato, la Lega Salvini Premier ha toccato il 16,48 per cento. Una deblacle che il giorno successivo ha visto gran parte dei vertici leghisti invocare al più presto i congressi per ridare struttura allargata al partito, ma anche per rimarcare come la discesa di consensi, in provincia, fosse dovuta in particolar modo all'assenza di candidati bellunesi alla tornata politica settembrina, un fatto inedito negli ultimi trent'anni di storia verde.

Due al momento i soggetti in corsa per la segreteria provinciale, Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, e Luciano Da Pian ex capogruppo in consiglio comunale a Belluno.

Sono loro, al momento, i due nomi accreditati per riportare il partito alla collegialità.



SAVIANE, L'ULTIMO SEGRETARIO

L'ultimo segretario della Lega Nord fu Paolo Saviane, dimessosi dopo l'elezione al Senato nel 2018 e deceduto prematuramente l'anno scorso. A lui era subentrato provvisoriamente Gianpietro Possamai, di Cappella Maggiore (Treviso) e da novembre 2019 c'è Franco Gidoni, feltrino, leghista della prima ora, già vicesindaco di Belluno con la giunta di Antonio Prade (2007) e successivamente eletto deputato (2008).

Il ruolo di Gidoni non è di segretario, ma di referente provinciale, una sorta di commissario che sta gestendo la fase di transizione del partito dalla vecchia Lega Nord a Lega Salvini Premier.

«SI SONO FATTI AVANTI»

«Le candidature di De Bernardin e Da Pian - spiega Gidoni - non sono state ancora ufficializzate. Diciamo che sono quelli che hanno palesato la loro disponibilità a candidarsi per questo ruolo. Il congresso è convocato per il 22 gennaio, al Giovanni XXIII di Belluno, ma nulla è ancora certo perché l'organizzazione la fa Padova. Sarà così eletto non solo il segretario, ma anche il direttivo che supporterà la segreteria. In questi anni - spiega ancora Gidoni -, in veste di referenti, abbiamo gestito la fase di transizione del partito che si chiuderà proprio con i congressi in fase si svolgimento in tutto il Paese».

IL TRAGHETTATORE

Ma il traghettatore Gidoni non si è limitato a gestire l'ordinario: sono stati tanti gli impegni portati avanti in questi anni.

«Il partito è andato avanti - afferma ancora Gidoni - con la raccolta firme per i referendum sulla giustizia, gestendo due tornate amministrative che hanno visto il centrodestra vincere sia a Feltre sia a Belluno e ancora le europee del 2018 e poi le ultime politiche. Insomma, non siamo stati un partito morto. La differenza è che si è agito con l'azione tipica del commissariamento mentre dal 22 si tornerà ad avere organismi eletti».

«NESSUNA CORRENTE»

Escluse correnti che possano dividere gli iscritti: «Noi non siamo il Pd - conclude Gidoni -, partito attraversato da più correnti. Vero che si sta muovendo una corrente vicina a Bossi, ma questo è un fenomeno prettamente lombardo e che sicuramente sarà oggetto del congresso nazionale (regionale, ndr) che si terrà a marzo. Ma a livello provinciale il dibattito è concentrato su chi andrà a gestire il paritito».