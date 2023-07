ALPAGO (BELLUNO) - Esordisce domenica 16 luglio il nuovo servizio di navetta Easy lake che l’amministrazione comunale di Alpago garantisce per accedere con più facilità – e senza il problema del parcheggio al lago di Santa Croce. Una iniziativa che collega fra di loro le diverse spiagge che si trovano attorno al lago e che sarà attiva ogni domenica per tutta l’estate. L’opportunità messa a disposizione dei turisti collegherà il parcheggio degli impianti sportivi di Puos d’Alpago ai punti più frequentati del lago di Santa Croce. Un servizio che almeno per quest’anno sarà gratuito. Cinque le fermate previste: la prima è anche il punto di partenza, cioè i già citati impianti di Puos dove anche il parcheggio sarà gratuito, poi a seguire ecco la spiaggia di Farra, il centro del paese di Farra, Poiatte ed infine la baia delle Sirene. Questi gli orari al mattino per le partenze di andata, cioè dal parcheggio di Puos: 11, 11.45, 12.30. Al ritorno, le partenze dalla baia delle Sirene sono previste per le ore 16, 16.45 e 17.30. E per per aiutare ulteriormente gli utenti, ad ogni fermata un cartello indicherà gli orari di passaggio intermedi mattutini e pomeridiani. Un Qr code permetterà anche di scaricare la brochure informativa in doppia lingua, italiano e inglese.

Sostenuta dall’Amministrazione nasce con lo scopo di migliorare la logistica intorno al lago, soprattutto negli orari di maggior afflusso turistico. «Il nuovo servizio darà la possibilità di parcheggiare il proprio mezzo e raggiungere le spiagge del lago di Santa Croce in tranquillità - afferma l’assessore Riccardo Sitran – nell’ottica di decongestionare il traffico nella zona del lago e fornire un servizio aggiuntivo a chi sceglie la nostra meta turistica. Di domenica c’è molta affluenza e noi dobbiamo pensare anche alla comodità del fruitore, oltre che alla sicurezza generale. Il servizio parte in via sperimentale e inizialmente sarà gratuito; lo riproporremo nei prossimi anni tarando l’offerta e il prezzo in base all’esperienza di quest’anno». L’esperienza del primo anno servirà anche a valutare eventualmente la possibilità di aggiungere nuove fermate e di ampliare il servizio. «Ma intanto, partiamo!» dice soddisfatto l’assessore Sitran. Il nuovo servizio navetta gratuito inizierà quindi domenica 16 luglio e proseguirà nelle giornate di domenica 23 e 30 luglio, 6,13 e 27 agosto, oltre al giorno di Ferragosto. Esso non sarà invece attivo domenica 20 agosto, perché le strade saranno chiuse in occasione del Giro del Lago. Verranno distribuiti pieghevoli informativi in tutto il territorio. L’Ufficio Turistico di Farra – telefono 347-2747971, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, tranne il martedì - rimane il punto di riferimento per qualsiasi informazione.